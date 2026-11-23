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प्राधिकरण ने नरहौली चौराहे से धौली प्याऊ होते हुए लक्ष्मीनगर तक 11 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क बनाने की जिम्मेदारी ली थी। निर्माण में बाधक 73 पेड़ों को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गई थी। हालांकि, अनुमति मिलने से पहले ही धौली प्याऊ से नरहौली चौराहे और हैलीपैड मार्ग से मछली फाटक तक पेड़ों के बीच से सड़क का निर्माण करा दिया गया। निर्माण के दौरान कई पेड़ सड़क की जद में आए। कुछ पेड़ों को छंटाई के नाम पर काट दिया गया। सड़क के बीच खड़े शेष पेड़ों को हटाया नहीं जा सका, जिससे एक लेन का उपयोग शुरू नहीं हो पाया। यातायात सुगम बनाने के उद्देश्य से बनी यह फोरलेन पेड़ों की बाधा के कारण अधूरी उपयोगी साबित हो रही है।अनुपयोगी सड़क अब खराब होने लगीजिस सड़क की एक लेन पेड़ों के कारण इस्तेमाल में नहीं आ सकी, वह अब जगह-जगह से खराब होने लगी है। सड़क के नवीनीकरण की नौबत आ गई है। इस तरह निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क का पूरा उपयोग नहीं हो सका। अब मरम्मत के लिए अतिरिक्त धन खर्च होने की स्थिति बन रही है। इससे सड़क निर्माण के दाैरान लगा सरकारी लापरवाही की भेंट चढ़ गया।अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखीकरीब चार माह पूर्व जिलाधिकारी सीपी सिंह ने कलेक्टर सभागार में एक बैठक की थी। उन्होंने प्राधिकरण के अभियंताओं और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इन निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट से नियमानुसार अनुमति लेने और पेड़ कटान की कार्रवाई जल्द पूरी कराने को कहा गया था। जिलाधिकारी ने लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। इसके बावजूद अनुमति की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है।अब तक नहीं मिली अनुमतिविप्रा के एक्सईएन अमरदीप कुमार के अनुसार, पहले 73 पेड़ों के कटान की अनुमति मांगी गई थी, जिसे संशोधित कर अब 25 कर दिया गया है। अभी अनुमति नहीं मिली है। सड़क का अधिकांश निर्माण पूरा हो चुका है और कई स्थानों पर एक लेन का चौड़ीकरण भी किया गया है।