Mathura News: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाएगा शिला पूजन

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बैठक में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रस्तावित शिला पूजन और छह दिसंबर को प्रस्तावित कारसेवा के आयोजनों पर भी चर्चा कर रणनीति बनाई गई। महामंडलेश्वर स्वामी मां ध्यानमूर्ति गिरी महाराज की अध्यक्षता में हुई सभा में चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि देश में औरंगजेब जैसी सोच के लिए कोई स्थान नहीं है।भारत में सनातनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने छह दिसंबर के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भी बात रखी। धर्म रक्षा संघ मातृशक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर मां ध्यानमूर्ति गिरी महाराज ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति समाज को जागरुक करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने संत समाज से इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को व्यापक स्तर पर आगे ले जाने की जरूरत है। इसके लिए देशभर में जनसंपर्क और जन-जागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिला पूजन कार्यक्रम के माध्यम से अधिक से अधिक धर्मप्रेमी लोगों को आंदोलन से जोड़ने की योजना है। छह दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियां भी संगठन स्तर पर की जाएंगी।