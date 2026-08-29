Mathura News: सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, बेटा बाल-बाल बचा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:53 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:53 AM IST
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सौंख। मायके से भाइयों को राखी बांधकर लौट रही बाइक सवार महिला और पुत्र में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र बाल-बाल बच गया। सूचना पर पहुँची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
कस्बा के सीमेंट रोड़ निवासी भरत सिंह कुशवाह की पत्नी सपना देवी (45) शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे अपने पुत्र भूपेंद्र के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए बाइक से अपने मायके फतेहपुर सीकरी गई हुई थी। शाम करीब 5 बजे करीब लौटते समय गांव गुनसारा के समीप अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गई। सपना देवी की मौके पर ही मौत हो गई।
उनका पुत्र भूपेंद्र बाल-बाल बच गया। सूचना पर कुम्हेर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मृतक सपना देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की मौत से उनके परिवार में कोहराम मच गया। गुनसारा चौकी प्रभारी जसवंत सिंह का कहना है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। जबकि पुत्र सलामत है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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कस्बा के सीमेंट रोड़ निवासी भरत सिंह कुशवाह की पत्नी सपना देवी (45) शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे अपने पुत्र भूपेंद्र के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए बाइक से अपने मायके फतेहपुर सीकरी गई हुई थी। शाम करीब 5 बजे करीब लौटते समय गांव गुनसारा के समीप अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गई। सपना देवी की मौके पर ही मौत हो गई।
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उनका पुत्र भूपेंद्र बाल-बाल बच गया। सूचना पर कुम्हेर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मृतक सपना देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की मौत से उनके परिवार में कोहराम मच गया। गुनसारा चौकी प्रभारी जसवंत सिंह का कहना है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। जबकि पुत्र सलामत है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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