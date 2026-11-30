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कथा व्यास ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि महारास में 5 अध्याय हैं। इनमें गाए जाने वाले 5 गीत भागवत के 5 प्राण हैं। जो भक्त भाव के साथ इन गीतों का गायन करता है उसका पार होना निश्चित है। महारास में भगवान श्रीकृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आह्वान किया। इसी लीला से जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। कथावाचक ने कहा कि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है। उसके भीतर अपार शक्ति विद्यमान रहती है। मंदिर परिसर में विवाह प्रसंग की सजीव झांकी सजाई गई। इस दौरान ईश्वर चंद्र शास्त्री, कान्हा शर्मा, महावीर गुप्ता, मूलचंद पाठक, ग्रीस अग्रवाल और वेद प्रकाश पाठक मौजूद रहे। संवाद

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नौहझील। ठाकुर राधा श्याम सुंदर मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा के छठवें दिन रविवार को श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह की मनमोहक झांकी सजाई गई। महारास के प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।