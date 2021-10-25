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ब्रज धर्माचार्य परिषद के अध्यक्ष हरि सुरेश आचार्य और महामंत्री राजेश पाठक ने एक संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कंस वध मेला समाज का पारंपरिक उत्सव है, न कि विरोध प्रदर्शन का मंच। परिषद ने याद दिलाया कि धीरेंद्र शास्त्री ने पूर्व में भगवान श्रीकृष्ण पर की गई टिप्पणी के लिए क्षमा मांगी थी। 12 घंटे के भीतर क्षमा मांगने के बाद सभी विद्वानों ने उन्हें माफ कर दिया था। परिषद ने इस कृत्य को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि यह समाज की छवि पर प्रश्नचिह्न लगाने जैसा है। परिषद ने चेतावनी दी कि धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में राजनीति करने वालों का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा।परंपराओं के विपरीत कृत्य : संजय हरियाणाअखिल भारत हिन्दू महासभा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा ने भी इस झांकी की निंदा की। उन्होंने कहा कि चतुर्वेदी समाज को चार वेद के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि ऐसे समाज से इस प्रकार की झांकी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संजय हरियाणा ने सवाल उठाया कि जब अन्य संतों को माफी के बाद क्षमा किया जा सकता है, तो धीरेंद्र शास्त्री को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि माफी मांगने के बाद यह विषय सनातन धर्म की रक्षा के लिए वहीं समाप्त हो जाना चाहिए था। माथुर चतुर्वेदी परिषद की ओर से आयोजित कंस वध मेले में यह झांकी निकाली गई थी। ब्रज धर्माचार्य परिषद ने इस झांकी को लोक परंपराओं के विपरीत बताया। परिषद ने कहा कि कंस वध मेला एक पारंपरिक उत्सव है। इसे विरोध प्रदर्शन का मंच नहीं बनाना चाहिए।