Mathura News: जेई को कार से कुचलने वाला भाजपा नेता का बेटा गिरफ्तार

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गौतमबुद्ध नगर के अंबेडकर नगर क्षेत्र के रघुपुरा निवासी विक्रांत भारती राजीव भवन में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियंता (जेई) के पद पर तैनात हैं। वह मथुरा की राधा वैली में रहते हैं। 31 अगस्त को वह वृंदावन से राजीव भवन जा रहे थे। मसानी तिराहे के पास वह जाम में फंस गए। इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार एक्सयूवी कार ने उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद विक्रांत कार से उतरे और चालक से विरोध जताने लगे।आरोप है इसी दौरान आरोपी ने तेजी से कार आगे बढ़ाई और जेई को कुचलता हुआ निकल गया। इस दौरान जेई कार के नीचे फंस गए, लेकिन आरोपी उन्हें करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। जेई के पिता जीवनलाल की तहरीर पर शनिवार को पुलिस ने वाहन नंबर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद पुलिस शनिवार रात को आगरा के दयालबाग पुष्पांजली बाग फेस- 4 निवासी आरोपी दीपक उर्फ विशाल शर्मा को गिरफ्तार कर मथुरा ले आई। आरोपी के पिता मधुसूदन शर्मा भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया है कि आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।