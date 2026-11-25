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यह आश्वासन भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मंगलवार को राधाकुंड प्रवास के दौरान संतों और कार्यकर्ताओं को दिया। राधाकुंड स्थित श्रीपीठ आश्रम पहुंचे अरुण सिंह ने गिरिराजजी के दर्शन किए और श्रीपीठ के ज्ञानानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान संतों व भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्होंने परिक्रमा मार्ग के सुंदरीकरण और सुविधाओं को लेकर आश्वस्त किया।अरुण सिंह ने नगला सपेरा के ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं। ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि एक सप्ताह के भीतर गांव में पीने के पानी की आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। जलभराव की समस्या के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष रामफल को समाधान कराने के निर्देश दिए।इससे पूर्व यमुना एक्सप्रेसवे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजू यादव, भाजपा नेता प्रदीप गोस्वामी, श्याम सिंघल, चिंताहरण चतुर्वेदी, मलय सिंह राठौर, प्रेम चंद महावर, सूर्यप्रताप सिंह, यतेंद्र फौजदार, पवन चौधरी, पुनीत चतुर्वेदी और देवेंद्र कुमार मौजूद रहे।