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आरोप है कि श्रीकृष्ण महोत्सव कंस वध मेला 2026 के दौरान निकाली गई झांकी में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को कंस के रूप में दिखाकर भगवान श्रीकृष्ण द्वारा उन्हें पीटने का दृश्य प्रदर्शित किया था। इससे उनके शिष्यों, भक्तों और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। शिकायत में इसे दंडनीय अपराध बताकर कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में यह भी कहा है कि 29 अक्टूबर को कथा के दौरान श्रीकृष्ण के प्रति धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी को परिषद के पदाधिकारियों ने गलत ढंग से प्रस्तुत किया। इस दौरान संजय हरियाणा, मनीष कुमार गुप्ता, सुमंत कृष्ण शास्त्री, पूर्णेंदु गोस्वामी, प्रदीप शर्मा आदि मौजूद रहे।

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मथुरा। कंस वध मेले की झांकी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को कंस के रूप में दिखाने पर विरोध जताया गया। आचार्य रोहित रिछारिया और बागेश्वर धाम के भक्तों ने डीएम को ज्ञापन देकर माथुर चतुर्वेद परिषद के नौ पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाए जाने की मांग की है।