Mainpuri News: जल भराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण

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बिछवां। विकासखंड सुल्तानगंज के गांव फर्दपुर के ग्रामीण जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामवासी छोटे सिंह ने बताया कि कई बार शिकायत की है लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। गांव के मध्य से निकली गली और नाली जलभराव की वजह से टूट गई है। पूरा पानी गली में भर गया है। उन्होंने बताया कि जलभराव के कारण बीमारियां फैलने का डर सता रहा है। गांव के लखमीचंद्र, सुनील, अशोक, दिनेश, संजय, आलोक, संतोष ने जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। खंड विकास अधिकारी उमेश कुमार कौशल का कहना है कि गांव में जलभराव की समस्या का जल्द ही निस्तारण करा दिया जाएगा। संवाद

