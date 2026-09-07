Mainpuri News: स्कूल जाते समय रास्ते में छात्र की मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:28 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:28 PM IST
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मैनपुरी। घर से स्कूल के लिए निकले 11 साल के छात्र की मौत हो गई। शहर के मोहल्ला छोटी नगरिया निवासी पहुंचीलाल का 11 वर्षीय पुत्र रुद्र शहर के एक निजी स्कूल का छात्र है। सोमवार की सुबह स्कूल के लिए निकला था। एकदम से उसके सीने में तेज दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे यहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन ने बिना पोस्टमार्टम के ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। सीएमएस डॉ. राज सिंह का कहना है कि परिजन बच्चे को मृत अवस्था में ही लेकर पहुंचे थे। संवाद
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