Mainpuri News: ब्रह्मदेव मंदिर मार्ग का होगा निर्माण, 89 लाख जारी
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:27 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:27 PM IST
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मैनपुरी। लोक निर्माण विभाग ने नौगांव गुलालपुर मार्ग से ब्रह्मदेव मंदिर तक पक्की सड़क बनाने के लिए 89 लाख रुपये की धनराशि जारी की है। इस पहल से क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अधिशासी अभियंता एके अरुण ने बताया कि यह सड़क नौगांव गुलालपुर मार्ग को ब्रह्मदेव मंदिर से जोड़ेगी। स्थानीय लोगों को लंबे समय से इस सड़क की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मंदिर तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। लोक निर्माण विभाग ने परियोजना को मंजूरी दे दी है। धनराशि जारी होने के बाद अब निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस परियोजना से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। संवाद
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