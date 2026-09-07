Mainpuri News: मुन्ना की वापसी का कल आखिरी दिन

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दन्नाहार। थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर में हर किसी की निगाहें मुन्ना भैंसे की वापसी की राह देख रही है। दूसरे पक्ष के लोगों ने बुधवार तक का समय मांगा था। तीन साल से पूरे गांव की साझा धरोहर और दुलार का केंद्र मुन्ना गायव हो गया। अकबरपुर निवासी राजेंद्र सिंह ने बताया कि करीब तीन साल पहले गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर हरियाणा के रोहतक से भैंसे को खरीदा था। सभी ग्रामीण मिलकर इसके चारे और देखभाल की जिम्मेदारी उठाते थे। ग्रामीणों ने प्यार से इसका नाम मुन्ना रखा था। आरोप है कि दो सितंबर को पड़ोस के गांव दिवरोली के कुछ असामाजिक तत्वों ने मुन्ना को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और उसे 1.20 लाख रुपये में बेच दिया। एसपी कार्यालय में भी लिखित शिकायती पत्र सौंपा गया है। रविवार को पुलिस और लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें मुन्ना को वापस लाने के लिए तीन दिन का समय मांगा था। बुधवार को इस मोहलत का अंतिम दिन है। संवाद