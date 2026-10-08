Mainpuri News: मलिक मील कॉलोनी के लोगों की रास्ता बंद होने से बढ़ेगी परेशानी

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शिकायतकर्ता राजपाल सिंह ने बताया कि मलिक मील कॉलोनी के लोग पिछले कई दशकों से रेलवे प्लेटफॉर्म के समानांतर करीब 200 मीटर लंबे और पांच मीटर चौड़े रास्ते का मुख्य मार्ग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। रेलवे की ओर से इस भूमि पर यार्ड अथवा अन्य निर्माण कार्य प्रस्तावित है। ऐसे में रास्ता बंद होने पर कॉलोनी के लोगों के सामने आवागमन की समस्या खड़ी हो सकती है। रास्ता बंद होने की स्थिति में आग लगने, दुर्घटना या गंभीर बीमारी जैसी आपात परिस्थितियों में एंबुलेंस और अग्निशमन वाहनों का कॉलोनी तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान रास्ते और प्रस्तावित रेलवे निर्माण का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कराने की मांग की। इस दौरान ममता शर्मा, डौली कश्यप, सुषमा देवी, राहुल कश्यप, राहुल, रानी देवी शर्मा, रमा आदि मौजूद रहे।