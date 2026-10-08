Mainpuri News: पीएनजी मिली नहीं, एलपीजी कनेक्शन काटे...लोग हो रहे परेशान
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:51 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:51 PM IST
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मैनपुरी। शहर की तकरीबन 60 कॉलोनियों में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की लाइनें डाली जा चुकी हैं मगर गैस चार हजार घरों में ही सप्लाई हो रही है, जबकि साढ़े 15 हजार घरों में मीटर तो लग चुके हैं। ऐसे में जिन इलाकों में पाइप लाइन नहीं है, उन इलाकों में भी एलपीजी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जबकि कंपनी का काम अभी 50 फीसदी भी पूरा नहीं है। उपभोक्ता परेशान हैं। लाइन डाली नहीं कनेक्शन काटे जा रहे हैं। गैस एजेंसी संचालक सुनने को तैयार नहीं हैं, पीएनजी वाले भी बहाने लगा रहे हैं।
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जिन इलाकों में पीएनजी की सप्लाई शुरू है। वहां कनेक्शन लेना अनिवार्य किया गया है। नोटिस मिलने के 3 महीने के अंदर कनेक्शन नहीं लेते हैं तो उनके एलपीजी कनेक्शन को बंद करने का नियम ईरान युद्ध के दौरान बनाया गया था। इसी आदेश की आड़ में एलपीजी धारकों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यह शिकायतें एक-दो लोगों तक सीमित नहीं हैं। पांच-छह कॉलोनियों में अभी पीएनजी की लाइन ही नहीं डाली गई है मगर उनके एलपीजी कनेक्शन बंद करा दिए गए। स्टेशन रोड, खरगजीत नगर, लक्ष्मी नगर, नगला रते व अन्य कॉलोनी में भी लाइन नहीं है मगर उनके एलपीजी कनेक्शन काट दिए गए। लोग हैरान हैं।
घर में श्राद्ध था, कनेक्शन काट दिया
बुधवार सुबह वह गैस एजेंसी पर गए, वहां उन्हें सिलिंडर देने से मना कर दिया गया। जब उन्होंने कारण पूछा तो बताया गया कि आपके क्षेत्र में पीएनजी पाइपलाइन है। एलपीजी कनेक्शन काट दिया गया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को उनके घर में श्राद्ध है।
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राकेश यादव, स्टेशन रोड
बुधवार रात को उनका गैस सिलिंडर खत्म हो गया। बृहस्पतिवार सुबह वह गैस सिलिंडर लेने के लिए गैस एजेंसी पर गए, पता चला कि कनेक्शन काट दिया गया है। सिलिंडर न मिलने की वजह से घर में खाने की परेशानी हो रही है।
गोविंद सिंह, यादव नगर
वर्जन-1
अगर किसी का एलपीजी गैस कनेक्शन गलत तरीके से काट दिया है तो उसकी जांच की जाएगी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई होगी। -रमन मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी
वर्जन-2
किसी के गलत कनेक्शन नहीं काटे जा रहे हैं। कुछ उपभोक्ताओं की शिकायत आई थीं। उनका गैस कनेक्शन चालू करा दिया है। -मो. अनस, असिस्टेंट मैनेजर, पीएनजी
आंकड़े एक नजर में
15,500 घरों में लगे मीटर
10,000 घरों में गैस लाइन
4000 घरों में पहुंची गैस
60 कॉलोनी में पाइप लाइन
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केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जिन इलाकों में पीएनजी की सप्लाई शुरू है। वहां कनेक्शन लेना अनिवार्य किया गया है। नोटिस मिलने के 3 महीने के अंदर कनेक्शन नहीं लेते हैं तो उनके एलपीजी कनेक्शन को बंद करने का नियम ईरान युद्ध के दौरान बनाया गया था। इसी आदेश की आड़ में एलपीजी धारकों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यह शिकायतें एक-दो लोगों तक सीमित नहीं हैं। पांच-छह कॉलोनियों में अभी पीएनजी की लाइन ही नहीं डाली गई है मगर उनके एलपीजी कनेक्शन बंद करा दिए गए। स्टेशन रोड, खरगजीत नगर, लक्ष्मी नगर, नगला रते व अन्य कॉलोनी में भी लाइन नहीं है मगर उनके एलपीजी कनेक्शन काट दिए गए। लोग हैरान हैं।
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घर में श्राद्ध था, कनेक्शन काट दिया
बुधवार सुबह वह गैस एजेंसी पर गए, वहां उन्हें सिलिंडर देने से मना कर दिया गया। जब उन्होंने कारण पूछा तो बताया गया कि आपके क्षेत्र में पीएनजी पाइपलाइन है। एलपीजी कनेक्शन काट दिया गया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को उनके घर में श्राद्ध है।
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राकेश यादव, स्टेशन रोड
बुधवार रात को उनका गैस सिलिंडर खत्म हो गया। बृहस्पतिवार सुबह वह गैस सिलिंडर लेने के लिए गैस एजेंसी पर गए, पता चला कि कनेक्शन काट दिया गया है। सिलिंडर न मिलने की वजह से घर में खाने की परेशानी हो रही है।
गोविंद सिंह, यादव नगर
वर्जन-1
अगर किसी का एलपीजी गैस कनेक्शन गलत तरीके से काट दिया है तो उसकी जांच की जाएगी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई होगी। -रमन मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी
वर्जन-2
किसी के गलत कनेक्शन नहीं काटे जा रहे हैं। कुछ उपभोक्ताओं की शिकायत आई थीं। उनका गैस कनेक्शन चालू करा दिया है। -मो. अनस, असिस्टेंट मैनेजर, पीएनजी
आंकड़े एक नजर में
15,500 घरों में लगे मीटर
10,000 घरों में गैस लाइन
4000 घरों में पहुंची गैस
60 कॉलोनी में पाइप लाइन