Mainpuri News: पीएनजी मिली नहीं, एलपीजी कनेक्शन काटे...लोग हो रहे परेशान

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केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जिन इलाकों में पीएनजी की सप्लाई शुरू है। वहां कनेक्शन लेना अनिवार्य किया गया है। नोटिस मिलने के 3 महीने के अंदर कनेक्शन नहीं लेते हैं तो उनके एलपीजी कनेक्शन को बंद करने का नियम ईरान युद्ध के दौरान बनाया गया था। इसी आदेश की आड़ में एलपीजी धारकों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यह शिकायतें एक-दो लोगों तक सीमित नहीं हैं। पांच-छह कॉलोनियों में अभी पीएनजी की लाइन ही नहीं डाली गई है मगर उनके एलपीजी कनेक्शन बंद करा दिए गए। स्टेशन रोड, खरगजीत नगर, लक्ष्मी नगर, नगला रते व अन्य कॉलोनी में भी लाइन नहीं है मगर उनके एलपीजी कनेक्शन काट दिए गए। लोग हैरान हैं।घर में श्राद्ध था, कनेक्शन काट दियाबुधवार सुबह वह गैस एजेंसी पर गए, वहां उन्हें सिलिंडर देने से मना कर दिया गया। जब उन्होंने कारण पूछा तो बताया गया कि आपके क्षेत्र में पीएनजी पाइपलाइन है। एलपीजी कनेक्शन काट दिया गया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को उनके घर में श्राद्ध है।राकेश यादव, स्टेशन रोडबुधवार रात को उनका गैस सिलिंडर खत्म हो गया। बृहस्पतिवार सुबह वह गैस सिलिंडर लेने के लिए गैस एजेंसी पर गए, पता चला कि कनेक्शन काट दिया गया है। सिलिंडर न मिलने की वजह से घर में खाने की परेशानी हो रही है।गोविंद सिंह, यादव नगरवर्जन-1अगर किसी का एलपीजी गैस कनेक्शन गलत तरीके से काट दिया है तो उसकी जांच की जाएगी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई होगी। -रमन मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारीवर्जन-2किसी के गलत कनेक्शन नहीं काटे जा रहे हैं। कुछ उपभोक्ताओं की शिकायत आई थीं। उनका गैस कनेक्शन चालू करा दिया है। -मो. अनस, असिस्टेंट मैनेजर, पीएनजीआंकड़े एक नजर में15,500 घरों में लगे मीटर10,000 घरों में गैस लाइन4000 घरों में पहुंची गैस60 कॉलोनी में पाइप लाइन