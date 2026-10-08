Mainpuri News: अस्थमा के दो मरीजों ने तोड़ा दम, बीमारियों का बढ़ रहा प्रकोप

विज्ञापन

अस्थमा के साथ ही वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिला अस्पताल के साथ ही निजी अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ पहुंच रही है। शहर के मोहल्ला राजा का बाग निवासी रानी देवी (72) पत्नी अशोक कुमार को सांस लेने में दिक्कत होने पर बुधवार रात परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से गंभीर हालत होने पर मेडिकल कॉलेज सैफई के लिए रेफर किया गया था। रास्ते में उनकी मौत हो गई। आगरा बाईपास रोड निवासी दीनानाथ (75) को पिछले कुछ दिनों से अस्थमा की दिक्कत थी। परिजन बुधवार की रात उन्हें जिला अस्पताल ले गए। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें एक निजी डॉक्टर के ले गए। निजी डॉक्टर के यहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।दोनों ही मरीजों को गंभीर हालत देखते हुए रेफर किया गया था। उनकी मौत के संबंध में जानकारी नहीं है। - डॉ. राज सिंह सीएमएस