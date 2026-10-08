Mainpuri News: एथनिक प्रिंट वाले कुर्ते सेट बने महिलाओं की पसंद

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सदर बाजार, बजाजा बाजार, यादव मार्केट, करहल रोड और स्टेशन रोड स्थित कपड़ों की दुकानों पर एथनिक प्रिंट वाले कुर्ता सेट की विभिन्न वैरायटी उपलब्ध हैं। पारंपरिक फूल-पत्ती, बेल-बूटे डिजाइन प्रिंट के साथ कुर्ते की नेकलाइन, आस्तीन और बॉर्डर पर हल्का वर्क इन्हें और आकर्षक बना रहा है।यादव मार्केट की दुकानदार खुशी गुप्ता ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए एथनिक प्रिंट वाले कुर्ता सेट की मांग बढ़ी है। युवतियां खासकर ऐसे डिजाइन पसंद कर रही हैं, जिनमें पारंपरिक प्रिंट के साथ आधुनिक कट और आरामदायक फैब्रिक का मेल हो। उन्होंने बताया कि अलग-अलग गुणवत्ता और डिजाइन के अनुसार कुर्ता सेट करीब 700 से शुरू होकर 2500 रुपये तक उपलब्ध हैं।