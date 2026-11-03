यूपी: मैनपुरी के किशनी में मोबाइल शॉप में चोरी, एक सीसीटीवी तोड़ा; दूसरे में कैद गईं तस्वीरें

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बिधूना चौराहे पर आदर्श इंटर कॉलेज के सामने लकी मोबाइल सेंटर है। मंगलवार सुबह दुकान मालिक शिवपाल यादव दुकान पहुंचे तो शटर के ताले और अंदर का कांच का गेट टूटा मिला। शिवपाल यादव पृथ्वीपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची।दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी टूटा हुआ था। पुलिस ने अंदर लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी, जिसमें दो चोर दुकान में घुसते दिखे। फुटेज में एक चोर को अंदर सीसीटीवी दिखने के बाद कुछ मोबाइल उठाकर जाते देखा गया।शिवपाल यादव ने बताया कि चोरी हुए मोबाइल की संख्या जांच के बाद बता पाएंगे। किशनी थानाध्यक्ष गगन कुमार गौड़ ने कहा कि घटना का जल्द खुलासा करेंगे।