Mainpuri News: सिटी में आज

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- सुबह 9 बजे से पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में अंडर-14 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन।

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श्रीमद्भागवत कथा

- दोपहर 2 बजे से नवीगंज के गांव श्यामपुर भटपुरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।

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रामलीला

- शाम 6 बजे किशनी के अरसारा में चित्रकूट में भरत मिलाप की लीला का मंचन होगा।

- रात 8 बजे से बिछवां के गांव सुल्तानगंज में सुग्रीव मित्रता की लीला का मंचन होगा।

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