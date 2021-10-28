Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Wed, 04 Nov 2026 12:31 AM IST
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क्रिकेट
- सुबह 9 बजे से पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में अंडर-14 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन।
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श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे से नवीगंज के गांव श्यामपुर भटपुरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
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रामलीला
- शाम 6 बजे किशनी के अरसारा में चित्रकूट में भरत मिलाप की लीला का मंचन होगा।
- रात 8 बजे से बिछवां के गांव सुल्तानगंज में सुग्रीव मित्रता की लीला का मंचन होगा।
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- सुबह 9 बजे से पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में अंडर-14 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन।
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे से नवीगंज के गांव श्यामपुर भटपुरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
रामलीला
- शाम 6 बजे किशनी के अरसारा में चित्रकूट में भरत मिलाप की लीला का मंचन होगा।
- रात 8 बजे से बिछवां के गांव सुल्तानगंज में सुग्रीव मित्रता की लीला का मंचन होगा।