Mainpuri News: बहन के घर सेवइयां देने जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत

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गहियरपुर निवासी अमन कुमार अपनी बहन पूजा की ससुराल गांव अतरई (थाना सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस) सावन की सिवइयां देने के लिए जा रहा था। दोपहर करीब तीन बजे शरीफपुर के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस भीषण हादसे में अमन कुमार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं, बाइक पर पीछे बैठा छोटा भाई नीलेश चोटिल हो गया।दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल नीलेश को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजा और अमन कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय स्थित मोर्चरी में रखवाया है।तय हो चुकी थी अमन की शादीपोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतक अमन के परिजन ने बताया कि मृतक पांच भाई बहनों में तीसरे नंबर का था, दो बड़ी बहनें हैं। अमन की शादी के लिए रिश्ता देखा जा चुका था। लड़की भी देख ली गई थी। दिवाली के करीब उसकी शादी की तारीख भी तय होने वाली थी, मगर हादसे में अमन की असमय मौत के बाद परिवार की खुशियां छीन ली हैं। घर में मातम छाया हुआ है, माता पिता व अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।