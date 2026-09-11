Mainpuri News: मकान बिक्री से नाराज बेटे ने अस्पताल के सीसीयू में मां को पीटा

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कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला देवपुरा निवासी बृजेश सिंह चौहान ने बताया कि मोहल्ले की रहने वाली कांती देवी से मकान खरीदने का सौदा तय किया था। कांती देवी का बड़ा पुत्र शिव कुमार इस सौदे से नाखुश था। बृहस्पतिवार दोपहर करीब दो बजे कांती देवी और उनके छोटे पुत्र शील के साथ कलेक्ट्रेट स्थित निबंधन कार्यालय में एग्रीमेंट के कागजात तैयार करा रहे थे। उसी समय शिवकुमार, उसकी पत्नी पंकज देवी, पुत्री सोना और दिया डंडे लेकर आए और हमला कर दिया। हमले में कांती देवी घायल हो गईं।घायल कांती देवी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, शाम को उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया। रात को शिव कुमार अपने साथियों के साथ अस्पताल के सीसीयू में जबरदस्ती घुस आया और भर्ती मां को पीटना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा गार्डों से अभद्रता की। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।