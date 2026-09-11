Mainpuri News: जोत उपकेंद्र की 33 केवी लाइन पर हटाई पेड़ की टहनियां

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मैनपुरी। जोत विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली फॉल्ट और ट्रिपिंग की समस्या से राहत दिलाने के लिए विद्युत निगम ने 33 केवी मुख्य लाइन के आसपास पेड़ों की छंटाई कराई गई। शुक्रवार को प्रभारी जेई राजवीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने लाइन के मुख्य रूट पर सघन पेट्रोलिंग करते हुए तारों के संपर्क में आ रही टहनियों को हटाया। उन्होंने बताया कि 33 केवी लाइन के आसपास पेड़ों की टहनियां बढ़ गई थीं। इससे जोत उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति प्रभावित होती थी। संवाद

