Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sat, 29 Aug 2026 10:50 PM IST
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खेल प्रतियोगिताएं
- सुबह 10 बजे से पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में वॉलीबाल और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा।
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प्रवचन
- सुबह 10 बजे से कबीर आश्रम पर महंत अमर साहेब प्रवचन देंगे।
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सत्संग
- सुबह 10 बजे से ज्योंति रोड स्थित निरंकारी सभा भवन पर सत्संग का आयोजन होगा।
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श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 12 बजे से मोटा रोड बेवर पर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
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- सुबह 10 बजे से पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में वॉलीबाल और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा।
प्रवचन
- सुबह 10 बजे से कबीर आश्रम पर महंत अमर साहेब प्रवचन देंगे।
सत्संग
- सुबह 10 बजे से ज्योंति रोड स्थित निरंकारी सभा भवन पर सत्संग का आयोजन होगा।
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 12 बजे से मोटा रोड बेवर पर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।