Mainpuri News: सिटी में आज

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- सुबह 10 बजे से पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में वॉलीबाल और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा।



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प्रवचन



- सुबह 10 बजे से कबीर आश्रम पर महंत अमर साहेब प्रवचन देंगे।

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सत्संग

- सुबह 10 बजे से ज्योंति रोड स्थित निरंकारी सभा भवन पर सत्संग का आयोजन होगा।



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श्रीमद्भागवत कथा



- दोपहर 12 बजे से मोटा रोड बेवर पर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।

खेल प्रतियोगिताएं