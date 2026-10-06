Mainpuri News: वाहन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत

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मैनपुरी। थाना बरनाहल क्षेत्र में सोमवार को वृद्ध को एक वाहन ने चपेट में ले लिया। परिजन उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद ले गए लेकिन वृद्ध ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। थाना क्षेत्र के गांव बैंगाई निवासी सूबेदार (60) रिश्तेदारी में सिरसागंज जाने के लिए सोमवार शाम चंदीकरा चौराहे पर वाहन का इंतजार कर रहे थे। तभी चंद्रपुर की तरफ से आ रहे वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद ले गए। सूबेदार ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजन शव को लेकर गांव वापस आ गए। पुलिस ने शव का मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया। सीओ करहल अजय चौहान ने बताया कि मृतक के पुत्र सोनू ने चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। संवाद