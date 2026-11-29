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जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि प्रतियोगिता में जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रतिभाग करना भी बड़ी उपलब्धि है। खेलों से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दे रहा है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके।प्रमुख स्पर्धाओं में इन खिलाड़ियों ने मारी बाजीऊंची कूद बालक वर्ग में कुरावली के कृष्ण कुमार और बालिका वर्ग में जागीर की शिवांगी प्रथम रहीं। गोला फेंक में बालक वर्ग से मैनपुरी के अनुराग और बालिका वर्ग से जागीर की सोनी ने बाजी मारी। तश्तरी फेंक में कुरावली के फैजान और जागीर की हिमांशी प्रथम रहीं। 100 मीटर दौड़ में कृष्ण कुमार और सीमा, जबकि 200 मीटर दौड़ में राहत और नेमा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में जागीर के इरफान और नगर क्षेत्र की सीमा विजेता रहीं। बालिका कबड्डी में जागीर की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया।