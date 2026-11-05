Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Demanded an increase in pension

Mainpuri News: पेंशन वृद्धि करने की मांग की

Thu, 05 Nov 2026 11:23 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 05 Nov 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
Demanded an increase in pension
मैनपुरी। शहर के बस स्टैंड स्थित एक हॉल में ईपीएस 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मासिक बैठक बृहस्पतिवार को अध्यक्ष ब्रह्मानंद दुबे की अध्यक्षता में हुई। पेंशन वृद्धि 7500 करने की मांग की गई। अध्यक्ष ने बताया कि बैठक पेंशनर्स को पेंशन वृद्धि 7500 रुपये और डीए की मांग की गई। उपाध्यक्ष अभिनंदन ने कहा कि सरकार को पेंशनर्स को पेंशन के तौर पर 7500 रुपये और डीए देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होने वाले पेंशन वृद्धि सम्मेलन में मांगों को लेकर बड़ी संख्या में धरना देने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान जय कुमार, पन्नालाल, शिवराज सिंह, सूरज सिंह, भानु गुप्ता आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed