Mainpuri News: मुआवजे की रकम निकालने वाला लेखपाल किया निलंबित

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किसान की पत्नी ने शमशेरगंज के लेखपाल पर 4.80 लाख रुपये निकालने और मुआवजे में से आठ लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को तहसील पहुंचकर आरोपी लेखपाल से पूछताछ की।इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। किशनी क्षेत्र के शमशेरगंज निवासी अमूल दास पुत्र रामेश्वर की करीब साढ़े चार बीघा जमीन एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई है। इसके एवज में उसे करीब 59 लाख रुपये मुआवजा मिला है।उसकी पत्नी नीलम जाटव ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया कि लेखपाल सत्येंद्र शाक्य ने मुआवजे का भुगतान कराने के लिए शहर की एचडीएफसी बैंक शाखा में उसका खाता खुलवाया था। इस दौरान उसकी कुछ चेक भी अपने पास रख ली थीं। मुआवजे की रकम खाते में आने के बाद मोबाइल पर 4.80 लाख रुपये निकाले जाने का संदेश मिला। बैंक में जानकारी करने पर पता चला कि उसके नाम की चेक के जरिये यह रकम निकाली गई है।आरोप है कि लेखपाल से पूछने पर उसने मुआवजे में से आठ लाख रुपये देने की मांग की। जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने एसडीएम किशनी को कार्रवाई के निर्देश दिए।एडीएम श्याम लता आनंद ने इसमें जांच की और आख्या डीएम को सौंपी। बृहस्पतिवार को डीएम तहसील पहुंचे और आरोपी लेखपाल से पूछताछ की। उनके निर्देश पर पुलिस लेखपाल को हिरासत में लेकर थाने ले गई। अब प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है।