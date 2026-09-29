Mahoba News: महिलाओं को सावधानी बरतने के प्रति किया जागरूक
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:51 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:51 AM IST
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महोबा। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भ समापन दिवस पर डीएम प्रभास कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जनपदीय अंतर विभागीय अभिसरण व संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। डीएम ने कहा कि सुरक्षित गर्भ समापन के संबंध में सही और प्रामाणिक जानकारी लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है।
नीम-हकीम व असुरक्षित माध्यमों से गर्भ समापन कराने के बजाए प्रशिक्षित चिकित्सकों की देखरेख में सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में ही सुरक्षित गर्भ समापन कराया जाए। ताक, महिलाओं को अनावश्यक जटिलताओं से बचाया जा सके। उन्होंने विद्यालयों और समुदाय स्तर भी आवश्यक जागरूक गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएमओ डॉ. विनय कुमार, एसीएमओ डॉ. वीके चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. एसके वर्मा आदि ने गर्भसमापन की सेवाओं, सावधानियां व स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर सीएमएस डॉ. आरके चौरिहा, डॉ. राजेश कुमार, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी शिवकुमार, डीपीएम ममता अहिरवार, सुमित कुमार आदि मौजूद रहे।
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नीम-हकीम व असुरक्षित माध्यमों से गर्भ समापन कराने के बजाए प्रशिक्षित चिकित्सकों की देखरेख में सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में ही सुरक्षित गर्भ समापन कराया जाए। ताक, महिलाओं को अनावश्यक जटिलताओं से बचाया जा सके। उन्होंने विद्यालयों और समुदाय स्तर भी आवश्यक जागरूक गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएमओ डॉ. विनय कुमार, एसीएमओ डॉ. वीके चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. एसके वर्मा आदि ने गर्भसमापन की सेवाओं, सावधानियां व स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर सीएमएस डॉ. आरके चौरिहा, डॉ. राजेश कुमार, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी शिवकुमार, डीपीएम ममता अहिरवार, सुमित कुमार आदि मौजूद रहे।
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