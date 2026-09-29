Mahoba News: तीन दिन से सीटी स्कैन ठप, मरीज परेशान

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जिला अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 20 से 25 मरीज सीटी स्कैन के लिए आते हैं। तीन दिन पहले हुई झमाझम बारिश से सीटी स्कैन कक्ष और परिसर में पानी भर गया था। अस्पताल प्रशासन की ओर से मोटर लगाकर पानी को खाली कराया जा रहा है। सीटी स्कैन सेवा बंद होने से मरीजों को जनपद झांसी, छतरपुर आदि शहरों के निजी जांच केंद्रों में जाना पड़ रहा है।वहीं निजी सेंटरों पर सीटी स्कैन कराने में पांच हजार रुपये तक का खर्च आ रहा है। जिला अस्पताल में यह सेवा सरकारी अस्पताल में निशुल्क मिलती है। अस्पताल प्रशासन मोटर और हैलोजन लगाकर पानी और नमी दूर करने जुटा है। सीएमएस डॉ. सुरेश कुमार का कहना है कि मोटर लगाकर सीटी स्कैन कक्ष व परिसर से पानी खाली कराया जा रहा है। मंगलवार से मरीजों को सीटी स्कैन सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद है।