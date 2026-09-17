Mahoba News: वाहन की टक्कर से पैदल जा रहे वृद्ध की मौत

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मंगलवार की रात नंदराम (70) तहसील चौराहा स्थित गुलाब पैलेस के पास पैदल जा रहा था। इसी दाैरान तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने वृद्ध को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका उपचार किया गया। बुधवार की देर रात उसकी मौत हो गई। वृद्ध कहां का निवासी है इसकी जानकारी न होने पर अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना पुलिस को दी।वहीं थाना श्रीनगर के ननौरा गांव निवासी संदीप (16) बृहस्पतिवार की दोपहर बाइक से गांव जा रहा था। रास्ते में अन्ना मवेशी को बचाने में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में वह घायल हो गया। इसी तरह बम्हौरी खुर्द निवासी तुलसीदास, मुख्यालय निवासी सनद पाठक, लवकुशनगर निवासी मुन्ना व बारीगढ़ निवासी प्रमोद अन्य सड़क हादसों में घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका उपचार चल रहा है।