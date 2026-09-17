Mahoba News: संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, फंदे पर लटकता मिला शव

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विवेकनगर निवासी छोटू यादव क्रशर प्लांट में लोडर चालक है। परिवार में पत्नी आरती (25), दो बेटे दीपक (03) व एक वर्षीय हिमांशु हैं। बृहस्पतिवार को छोटू ड्यूटी पर गया था। शाम करीब छह बजे आरती ने दोनों बच्चों को कमरे से बाहर निकालकर अंदर से कुंडी बंद कर ली। बच्चों के रोने और शोर मचाने पर पड़ोसियों ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सूचना पर पहुंचे छोटू ने दरवाजा तोड़ा तो आरती पंखे के कुंदे से फंदे पर लटकती मिली। परिजन उसे तत्काल सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। उधर, थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया महिला के आत्महत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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कबरई (महोबा)। कस्बा कबरई के मोहल्ला विवेक नगर में बृहस्पतिवार की शाम एक महिला का शव संदिग्ध हालात में मकान के कमरे में पंखे के हुक से रस्सी के फंदे पर लटकता मिला। अंदर से कुंडी बंद होने पर दरवाजा तोड़कर शव निकाला गया। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है।