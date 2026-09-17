फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Fever persisting for a week; tests reveal typhoid.

Mahoba News: एक सप्ताह तक नहीं जा रहा बुखार, जांच में निकल रहा टाइफाइड

Thu, 17 Sep 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Fever persisting for a week; tests reveal typhoid.
महोबा। मौसम में बदलाव के बीच बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में 750 से अधिक मरीज इलाज लिए पहुंचे। इनमें बुखार, सर्दी, जुकाम और वायरल संक्रमण से पीड़ितों की संख्या ज्यादा रही। कुछ मरीजों में एक सप्ताह तक बुखार ठीक न होने पर जांच में टाइफाइड की पुष्टि हो रही है। 24 घंटे में बुखार से पीड़ित 10 मरीजों की हालत गंभीर होने पर भर्ती कराया गया।
विज्ञापन

दो दिन से निकल रही तेज धूप व उमस से लोग विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जिला अस्पताल की सुबह आठ बजे से ओपीडी खुलते ही मरीजों और तीमारदारों की भीड़ जुटी। मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत कक्षों में डॉक्टरों को दिखवाने पर करनी पड़ी। डॉ. राजेश कुमार भट्ट ने बताया कि वायरल संक्रमण होने पर मरीजों को पांच से छह दिन तक नियमित दवाओं का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं।
विज्ञापन

कुछ मरीज आराम लगने पर तीन दिन बाद ही दवाएं बंद कर देते हैं। इससे बुखार दोबारा पकड़ लेता है। नियमित दवाओं का सेवन न करने से बुखार सात से आठ दिन तक बना रहने पर जांच में टाइफाइड निकल रहा है। वहीं 24 घंटे में हल्कीबाई, रेखा, आर्यांश, रजवी, प्रशांत, शानवी, हरगोविंद समेत दस लोगों की बुखार से हालत गंभीर होने पर भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। बीते 10 दिन में अस्पताल आए मरीजों में से 889 लोगों के खून की जांच की गई जिसमें से 26 मरीज टाइफाइड से ग्रसित पाए गए। एक दिन पहले टाइफाइड से ग्रसित एक महिला की हालत बिगड़ने से जान जा चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुरेश कुमार का कहना है कि आए दिन हो रहे मौसम में बदलाव से लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों व बुजुर्गों में बेहद ध्यान देने की जरूरत है।


मरीजों की भीड़ को देखकर बनाया अतिरिक्त काउंटर
पिछले एक पखवाड़े से मौसम में उतार-चढ़ाव से जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई। इससे इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब में जांच कराने के लिए बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए लैब में मरीजों को जांच रिपोर्ट देने के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है ताकि मरीजों की किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मरीजों को दो काउंटर से जांच रिपोर्ट मिलने पर आसानी हुई।

बरतें यह सावधानी
-उबला या साफ पानी ही पीएं।
-खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ न खाएं।
-भोजन से पहले साबुन से हाथ अच्छी तरह धोएं।
-बुखार होने पर पर्याप्त आराम करें।
-बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक दवाएं न लें।
-वायरल बुखार में बताई गई दवाओं का निर्धारित अवधि तक सेवन करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed