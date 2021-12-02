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Mahoba News: लोडर की टक्कर से बाइक सवार दो पंचायत सहायक घायल

Sat, 17 Oct 2026 12:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:34 AM IST
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Two panchayat assistants on a motorcycle injured after being hit by a loader vehicle
-अन्य सड़क दुर्घटनाओं में पिता-पुत्र समेत नौ घायल, तीन झांसी रेफर
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संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। पनवाड़ी-दादरी मार्ग पर पुल के पास बृहस्पतिवार की रात लोडर की टक्कर से बाइक सवार दो पंचायत सहायक घायल हो गए। अन्य सड़क दुर्घटनाओं में पिता-पुत्र समेत नौ लोगों को चोटें आईं। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे।
थाना महोबकंठ के गड़ौरा गांव निवासी नारायणदास (27) व दुलारा निवासी चरन (30) पंचायत सहायक हैं। रात को दोनों बाइक से कस्बा कुलपहाड़ से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में दादरी पुल पर लोडर ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पीआरवी जवानों ने घायलों को सीएचसी पनवाड़ी में भर्ती कराया, जहां नारायण की हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है।
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थाना कबरई के रिवई गांव निवासी बबलू (30) रात को बाइक से घर जा रहा था। तभी कबरई-चंद्रावल मार्ग पर सामने से आ रही दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई।, इससे बबलू घायल हो गया। दुर्घटना में दूसरी बाइक में सवार ग्योड़ी गांव निवासी छोटा (20) को भी चोटें आईं। इसी तरह दमौरा निवासी शुभम, भरवारा निवासी राहुल, बारीगढ़ निवासी योगेश, हिनौता निवासी प्रेमी, बड़खेरा निवासी राहुल कुमार, मकरबई निवासी अनिरुद्ध और उसका बेटा आर्यन अन्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो गए। राहुल व बबलू की हालत नाजुक होने पर झांसी रेफर किया गया।
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