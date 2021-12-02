Mahoba News: गिफ्ट वाउचर का लालच देकर प्रबंधक से 1.12 लाख की ऑनलाइन ठगी

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-पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर शुरू की जांचसंवाद न्यूज एजेंसीमहोबा। जिले में साइबर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं चालू कराने व गिफ्ट वाउचर का लालच देकर एक निजी कंपनी के प्रबंधक से 1.12 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी गई। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।थाना श्रीनगर के ननौरा गांव निवासी प्रिंस सेन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह वर्तमान में आल्हा चौक में रह रहा है। वह जनपद झांसी में एक निजी कंपनी में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। बताया कि 28 सितंबर की दोपहर ऑफिस में कार्य कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताया और बोला कि क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं को चालू करने के लिए उसने फोन किया है। इस दौरान उसने व्हाट्सएप के माध्यम से कार्ड एक्टिवेशन की प्रक्रिया कराई।इसके बाद आरोपी ने फ्लिपकार्ट के एक गिफ्ट वाउचर मिलने की बात बताई। वाउचर को क्लेम करने के लिए उसे लिंक भेजा गया। लिंक खोलने पर बैंक की वेबसाइट जैसी दिखी, जिसमें कार्ड की डिटेल्स पहले से भरी थी। जैसे ही उसने प्रोसेस किया तो ओटीपी ऑटोफिल होने से भर गया। इससे बाद क्रेडिट कार्ड से दो बार में 49,440 व 63,306 रुपये कुल 1,12,746 रुपये कट गए। तब उसने उसने पुलिस को सूचना दी। उधर, कोतवाली प्रभारी बीरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।