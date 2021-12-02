फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Lizard gets stuck in power house machinery; supply remains disrupted for two hours

Mahoba News: पावर हाउस की मशीन में छिपकली चिपकी, दो घंटे ठप रही आपूर्ति

Sat, 17 Oct 2026 12:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Lizard gets stuck in power house machinery; supply remains disrupted for two hours
पनवाड़ी (महोबा)। कस्बा पनवाड़ी स्थित पावर हाउस की मशीन में शुक्रवार को एक छिपकली चिपक गई। इससे मशीन में फाल्ट आ गया और कस्बे की बिजली आपूर्ति करीब दो घंटे ठप रही।
विज्ञापन

सुबह करीब 11 बजे अचानक पावर हाउस की मशीनें बंद हो गईं। कर्मचारियों ने जांच की तो छिपकली मशीन में चिपकी मिली। इसके बाद कर्मचारियों ने मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे अवर अभियंता श्रीकांत नामदेव ने कर्मचारियों को लगाकर छिपकली को हटाया। मशीनों की जांच के बाद दोपहर करीब एक बजे आपूर्ति बहाल हो सकी। दो घंटे बिजली गुल रहने से उमस भरी गर्मी में लोग पसीना-पसीना होते रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed