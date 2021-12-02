Mahoba News: पावर हाउस की मशीन में छिपकली चिपकी, दो घंटे ठप रही आपूर्ति

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सुबह करीब 11 बजे अचानक पावर हाउस की मशीनें बंद हो गईं। कर्मचारियों ने जांच की तो छिपकली मशीन में चिपकी मिली। इसके बाद कर्मचारियों ने मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे अवर अभियंता श्रीकांत नामदेव ने कर्मचारियों को लगाकर छिपकली को हटाया। मशीनों की जांच के बाद दोपहर करीब एक बजे आपूर्ति बहाल हो सकी। दो घंटे बिजली गुल रहने से उमस भरी गर्मी में लोग पसीना-पसीना होते रहे। संवाद

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पनवाड़ी (महोबा)। कस्बा पनवाड़ी स्थित पावर हाउस की मशीन में शुक्रवार को एक छिपकली चिपक गई। इससे मशीन में फाल्ट आ गया और कस्बे की बिजली आपूर्ति करीब दो घंटे ठप रही।