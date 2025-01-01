Mahoba News: बुखार से ट्रक चालक की मौत, छह से अधिक मरीज वार्ड में भर्ती

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संवाद न्यूज एजेंसीमहोबा। जनपद में संक्रामक बीमारियों का कहर जारी है। बृहस्पतिवार की रात बुखार से ट्रक चालक की मौत हो गई। उधर, पिछले 24 घंटे में छह से अधिक मरीजों की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल के वार्ड में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में 44 मरीजों के लिए गए ब्लड सैंपल में तीन में टायफाइड की पुष्टि हुई।शुक्रवार को जिला अस्पताल की ओपीडी खुलते ही मरीज और तीमारदार की भीड़ जुटी। पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टरों को दिखाने के लिए मरीजों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। ओपीडी में 750 मरीजों को चिकित्सकों ने देखा। इस दौरान 156 मरीजों के लैब में ब्लड सैंपल लिए गए। जांच के बाद टायफाइड के 44 में से तीन मरीजों में रोग की पुष्टि हुई जबकि डेंगू के तीन व मलेरिया के 42 सैंपल निगेटिव रहे। 24 घंटे में बुखार से ग्रसित हरनाथ, भूमि, आर्यन, खलबल, रज्जन समेत छह से अधिक मरीजों को वार्ड में भर्ती कराया गया।थाना कबरई के गंज गांव निवासी संतू प्रजापति (48) ट्रक चालक था और तीन दिन से बुखार से पीड़ित था। बृहस्पतिवार की रात अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई ओमप्रकाश ने बताया कि बुखार से भाई की मौत हुई है। उधर, सीएमएस डॉ. सुरेश कुमार का कहना है कि दिन में तेज धूप व रात को हल्की ठंडक से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई बीमार हो रहा है।अचानक हालत बिगड़ने से मासूम की मौतमहोबा। मासूम की अचानक हालत बिगड़ने से मौत हो गई। मोहल्ला भटीपुरा निवासी मुकीम ने बताया कि उसका डेढ़ वर्षीय बेटा आबिश रात को सो गया। सुबह शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल न होने पर उसे जिला अस्पताल लाए। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। बताया कि अचानक हालत बिगड़ने से बेटे की मौत हुई है।