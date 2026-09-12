Mahoba News: कई किसानों से ऑनलाइन वसूले हजारों रुपये

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चरखारी विधायक ने कहा, सब कुछ करो बस मारना मतभाजपा विधायक ने वीडियो कॉल में ग्रामीणों से कहा कि इनको पेटीकोट व चूड़ियां पहनाओ, लिपस्टिक लगाओ, गले में जूतों की माला डालकर मुंह काला करो और पूरे गांव में घुमाया। फिर पुलिस को देना। बस मारना मत। विधायक बृजभूषण राजपूत का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वसूली नहीं होने दी जाएगी। ऐसा करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा। विधायक प्रतिनिधि सूरज पांडेय का कहना है कि ऐसी वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों से संवाद करने और मुआवजे के नाम पर किसी को रुपये न देने के लिए जागरूक किया जाएगा।सर्वेयर बोले, अस्थायी नौकरी थी, सर्वे का मिला था कामअवैध वसूली के आरोप में पकड़े गए सर्वेयर धीरज व ओमप्रकाश से चरखारी विधायक ने वीडियो कॉल पर बात कही। सर्वेयरों ने बताया कि उन्होंने कंपनी को रिज्यूम भेजा था। उन्हें सर्वे के लिए अस्थायी नौकरी मिली है। वह कभी कार्यालय नहीं गए। उन्होंने कुछ लोगों से रुपये लेने की बात कही। विधायक से बातचीत के दौरान सर्वेयरों ने खुद को छात्र बताया।सर्वेयरों को बीमा कंपनी की ओर से सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है। दो युवक सर्वे करने गए थे। किसानों ने सर्वे के नाम पर रुपये वसूलने के आरोप लगाए हैं। जांच कराई जा रही है। पुलिस को तहरीर भी दी गई है। जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। -रामसजीवन, उप कृषि निदेशक, महोबा।महोबा में पहले भी हो चुका है 40 करोड़ का फसल बीमा घोटालाजिले में खरीफ 2023 में बड़े स्तर पर घोटाला सामने आ चुका है। करीब 40 करोड़ के घोटाले में कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई। खरीफ 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत घोटालेबाजों ने न सिर्फ किसानों की भूमि को अपना बताकर फसल बीमा कराया बल्कि नदी, नाले, पहाड़, मंदिर, स्कूल, बंजर और वन विभाग की जमीनों का भी बीमा कराकर क्लेम हड़प लिया। मामला उजागर होने पर उप कृषि निदेशक ने बीमा कंपनी के प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी समेत कई अज्ञात पर शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज हुईं। इस मामले में पुलिस ने बीमा कंपनी के प्रबंधक समेत 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस मामले की जांच अभी चल रही है। इसी तरह घोटालेबाजों ने वर्ष 2024 में भी घोटाले को दोहराने की तैयारी की थी। फर्जी तरीके से जमीनों का बीमा कराया गया। हालांकि प्रशासन की सतर्कता व जांच के बाद इस प्रकार की करीब 50 हजार पाॅलिसियां निरस्त कर दी गई थीं। अब खरीफ वर्ष 2026 में फसल बीमा के सर्वे के नाम पर वसूली के आरोप लग रहे हैं।