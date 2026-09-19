फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Suhani stood first in the painting competition, and Rehan stood first in the general knowledge competition.

Mahoba News: चित्रकला में सुहानी और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में रेहान प्रथम

Sat, 19 Sep 2026 11:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Suhani stood first in the painting competition, and Rehan stood first in the general knowledge competition.
फोटो 19 एमएएचपी 05 परिचय-कस्बा श्रीनगर स्थित परिषदीय विद्यालय में प्रतियोगिता में पोस्टर बनातीं
महोबा। सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरे सपनों का भारत विषय पर माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर शनिवार को आठ राजकीय इंटर कॉलेजों में चित्रकला, निबंध आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कनकुआं में आयोजित चित्रकला में सुहानी और सामान्य ज्ञान में मो. रेहान ने पहला स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन

चौधरी सुंदर सिंह इंटर कॉलेज बरबई, अखंड मुक्तानंद हाईस्कूल ग्योड़ी, जीआईसी श्रीनगर, राजकीय हाईस्कूल सिजहरी, ज्योरइया, कुलकुआं, रिवई सुनैचा व सिंघनपुर बघारी में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं। कक्षा छह से आठवीं तक की चित्रकला प्रतियोगिता में 36 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। वहीं कक्षा नौवीं से 12वीं तक की चित्रकला और भाषण में 220 व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 310 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। स्थान पाने वाले 143 छात्र-छात्राओं को प्रमाणपत्र वितरित किया गया।
विज्ञापन

महोबकंठ संवाद के अनुसार पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कनकुआं में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। चित्रकला में सुहानी पहले, नव्या पटेल दूसरे और रजनी तीसरे स्थान पर रहीं। भाषण में सत्यम प्रथम, मधु द्वितीय व वरुण तृतीय स्थान पर रहे। सामान्य ज्ञान में मो. रेहान ने बाजी मारी जबकि सती दूसरे और नेहा व सपना संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। निर्णायक की भूमिका प्रवक्ता ऊषा देवी सरोज, शिखा राणा और ज्योति राजपूत ने निभाई। यहां पर मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, प्रधानाचार्य भानु प्रताप, पीटीए अध्यक्ष अजेंद्र सिंह, शिक्षाविद बृजेश त्रिपाठी, हरिश्चंद्र अहिरवार, सतीश मिश्रा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed