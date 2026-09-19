Mahoba News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सुनाई सजा

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कोतवाली कुलपहाड़ के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि सात सितंबर 2021 की रात वह पत्नी का इलाज कराने डॉक्टर के यहां गया था। घर पर 17 वर्षीय बेटी अकेली थी। दामाद के गांव का मुकेश अनुरागी उसकी बेटी से फोन पर बात करता था। एक-दो बार वह घर भी आया था। रात में मुकेश ने बेटी को शादी का झांसा देकर गांव के बाहर बुलाया और अपने साथ ले गया। 11 सितंबर को बेटी ने उसे फोन किया कि वह राठ में है।जब वह राठ पहुंचा तो बेटी बस स्टैंड के पास मौजूद मिली। उसे वह घर लाया और जानकारी ली। बेटी ने बताया कि मुकेश ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मुकेश शादीशुदा है। इस बात का पता चलने पर वह उसके पास से भागकर आ गई। कोतवाली कुलपहाड़ में प्राथमिकी दर्ज की थी और विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।