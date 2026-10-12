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हर व्यक्ति के जीवन में अनुकरणीय है श्रीराम : डॉ. अनुरागी

Mon, 12 Oct 2026 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:23 AM IST
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Shri Ram is an exemplary figure in everyone's life: Dr. Anuragi
महोबा। शहर के कठकुलवापुरा स्थित संत कबीर आश्रम में रविवार को अमृतवाणी समिति की ओर से सत्संग का आयोजन हुआ। समिति प्रमुख डॉ. एलसी अनुरागी ने भारतीय संस्कृति पर जोर दिया। कहा कि भगवान श्रीराम भारत की प्राण शक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में श्रीराम अनुकरणीय हैं।
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सत्संग का शुभारंभ वंदना जय कबीर जय गुरु कबीरा से हुआ। उन्होंने कहा कि राम यत्र-तत्र सर्वत्र हैं। वीरभूमि राजकीय महाविद्यालय के सहायक प्रवक्ता डॉ. एसएस राजपूत ने भजन चली जा रही है उमर धीरे-धीरे सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गायक इंद्रजीत सिंह ने हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में भजन सुनाया। पं. अवधेश अवस्थी ने सदगुरु की कृपा से सब काम हो रहा है पेश किया। यहां पर पं. आशाराम तिवारी, रामेश्वर चौरसिया, पं. जगदीश रिछारिया, रामऔतार सैन, राधेश्याम पुरवार, लखनलाल, पप्पू आदि मौजूद रहे।
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