Mahoba News: बैठक में आरपार की लड़ाई की बनी रणनीति

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जिलाध्यक्ष गनेशीलाल चौरसिया ने कहा कि पूर्व में 7,500 रुपये डीए, पति-पत्नी को निशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि मांगों को लेकर कई आंदोलन किए गए लेकिन आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। यदि सरकार हमारी न्यायोचित मांगें शीघ्र मंजूर नहीं करती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा। चेतावनी दी कि मांगों को लेकर आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। यहां पर शकील अली, आकिल रजा, देवेंद्र कुमार, भगवान दास, दीन मोहम्मद, संतोष, शेख वहीद, भूपेंद्र सिंह, रहमान खान, मोहम्मद रफीक, अवधेश अवस्थी आदि मौजूद रहे।