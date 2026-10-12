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Mahoba News: बैठक में आरपार की लड़ाई की बनी रणनीति

Mon, 12 Oct 2026 12:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:17 AM IST
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Strategy for a decisive battle formulated at the meeting.
महोबा। रोडवेज परिसर सभागार में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति शाखा महोबा की बैठक समी अहमद की अध्यक्षता में हुई। इस दाैरान पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में मांगों को लेकर आरपार की लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई गई।
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जिलाध्यक्ष गनेशीलाल चौरसिया ने कहा कि पूर्व में 7,500 रुपये डीए, पति-पत्नी को निशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि मांगों को लेकर कई आंदोलन किए गए लेकिन आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। यदि सरकार हमारी न्यायोचित मांगें शीघ्र मंजूर नहीं करती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा। चेतावनी दी कि मांगों को लेकर आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। यहां पर शकील अली, आकिल रजा, देवेंद्र कुमार, भगवान दास, दीन मोहम्मद, संतोष, शेख वहीद, भूपेंद्र सिंह, रहमान खान, मोहम्मद रफीक, अवधेश अवस्थी आदि मौजूद रहे।
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