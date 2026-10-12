Mahoba News: नहीं पहुंचे डॉक्टर, फॉर्मासिस्टों ने दवा देकर की खानापूर्ति

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प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन कर मरीजों का इलाज किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में ज्यादातर एनएचएम के तहत भर्ती स्टाफ है। एनएचएम कर्मी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ऐसे में आरोग्य मेले व स्वास्थ्य संबंधी कार्य प्रभावित रहे। हालात यह रहे कि आरोग्य मेले में डॉक्टर मौजूद नहीं मिले। पीएचसी अकौना में फार्मासिस्ट अविनाश व एएनएम अकीला ने 44 मरीजों का इलाज किया जबकि अजनर में एएनएम नीतू ने आठ महिलाओं और बच्चों इलाज किया।स्वास्थ्य केंद्र खमा में स्टाफ नर्स किरन ने 31 मरीजों को परामर्श दिया। सीएचसी जैतपुर के चिकित्साधीक्षक डॉ. पीके सिंह का कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी अधिकांश कार्य संविदाकर्मी देख रहे हैं। इस समय संविदाकर्मियों की हड़ताल चल रही है। अकौना में फार्मासिस्ट कार्य देख रहे हैं जबकि अजनर में एएनएम की ओर से टीकाकरण वाले मरीजों व बच्चों को देखा जा रहा है। वहीं खमा में वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है।