Mahoba News: युवक का फंदे पर लटका मिला शव, हत्या का आरोप

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भटीपुरा निवासी रामनरेश अहिरवार (18) मजदूरी करता था। शनिवार की रात वह भोजन करने के बाद दुर्गा पंडाल की ओर गया था। सुबह जब परिजन और पड़ोसी जागे तो युवक का शव मोहल्ले के एक निर्माणाधीन मकान की चौखट पर रस्सी के फंदे से लटकता मिला। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। चाचा दौलत अहिरवार ने बताया कि रात को भतीजा मोहल्ले में दोस्तों के साथ दुर्गा पंडाल बना रहा था। मोहल्ले के सात दोस्तों से उसकी पूर्व में लड़ाई हो चुकी है।आरोप लगाया कि रात को दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी और घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए पंडाल की रस्सी से शव को फंदे पर लटका दिया। उन्होंने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीओ सिटी रविकांत गोंड ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण स्पष्ट हो सकेंगे। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।