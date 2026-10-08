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Mahoba News: 1,500 मीटर दौड़ में शिवम और कल्पना बने विजेता

Thu, 08 Oct 2026 11:45 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:45 PM IST
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Shivam and Kalpana emerged as winners in the 1,500-meter race.
चरखारी (महोबा)। मिनी स्टेडियम चरखारी में चल रही तीन दिवसीय 29वीं जनपदीय माध्यमिक खेलकूद प्रतियोगिता का बृहस्पतिवार को समापन हो गया। 1,500 मीटर दौड़ सीनियर बालक वर्ग में शिवम और बालिका वर्ग में कल्पना विजेता बने।
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प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह दिखा। इस दौरान आयोजित सीनियर बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़, 200 व 110 मीटर बाधा दौड़ में जीआईसी चरखारी के यश सैनी विजेता बने। 800 मीटर दौड़, 1,500 और 400 मीटर बाधा दौड़ में जीआईसी चरखारी के शिवम ने बाजी मारी।
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300 व 500 मीटर दौड़ और क्रॉस कंट्री में जीआईसी चरखारी के सचिन प्रथम स्थान पर रहे। सीनियर बालिका वर्ग में पीएमश्री जीजीआईसी महोबा की कल्पना ने 800 मीटर, 1,500 व 3,000 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान पर रही जबकि लंबी कूद, ऊंची कूद और तिकड़ी कूद में सरस्वती विद्यामंदिर इंटर कॉलेज चरखारी की छात्रा जोया विजेता बनी।
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चरखारी जोन की टीमों ने चैंपियनशिप जीत कर मंडलीय प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान बनाया। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा पटनाहा सिंह ने स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर डीआईओएस प्रेमचंद यादव, जीआईसी चरखारी के प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार, जीआईसी महोबा के प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
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