Mahoba News: बाइक से गिरकर आशा कार्यकर्ता की मौत

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नरैनी। नरैनी के गांव पड़मई के पास बृहस्पतिवार दोपहर बाइक से गिरकर गांव गुढ़ाकला के मजरा शंकर पुरवा निवासी आशा कार्यकर्ता जुग्गा (30) की मौत हो गई। वह पति गणेश प्रसाद के साथ बाइक से अर्तरा से घर लौट रही थीं। यह हादसा गांव पड़मई के पास हुआ।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भास्कर मिश्रा ने बताया कि बाइक पर तीन लोग थे। सड़क हादसे में महिला की मौत हुई है। मृतक के दो बेटे और एक बेटी हैं।