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Mahoba News: शातिरों ने 40 खातों में सेंध लगाकर उड़ाये थे लाखों

Fri, 09 Oct 2026 12:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:32 AM IST
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Cunning fraudsters siphoned off lakhs by breaching 40 accounts.
चित्रकूट। साइबर अपराधियों ने एपीके फाइल भेज और मुनाफे का झांसा देकर 40 खातों में सेंध लगाकर लाखों रुपये उड़ाये थे। पुलिस ने पीड़ितों के तीन लाख 62 हजार 663 रुपये वापस कराए हैं।
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साइबर सेल प्रभारी विजय कुमार सिंह और उनकी टीम ने बैंकों से तालमेल कर गृह मंत्रालय के मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल से यह सफलता हासिल की। पुलिस की टीम साइबर अपराधियों की तलाश कर रही हैं।
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ऐसे बचें ठगी से
साइबर सेल प्रभारी ने बताया कि अब जीमेल हैक कर फोटो-वीडियो का दुरुपयोग हो रहहा है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। किसी भी तरह से एपीके फाइल डाउनलोड न करें। ओटीपी शेयर न करें । सभी अकाउंट पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन जरूर लगाएं। अपने पासवर्ड में जन्मतिथि या मोबाइल नंबर न लगाएं। ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें।
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