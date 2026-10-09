Mahoba News: शातिरों ने 40 खातों में सेंध लगाकर उड़ाये थे लाखों

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साइबर सेल प्रभारी विजय कुमार सिंह और उनकी टीम ने बैंकों से तालमेल कर गृह मंत्रालय के मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल से यह सफलता हासिल की। पुलिस की टीम साइबर अपराधियों की तलाश कर रही हैं।ऐसे बचें ठगी सेसाइबर सेल प्रभारी ने बताया कि अब जीमेल हैक कर फोटो-वीडियो का दुरुपयोग हो रहहा है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। किसी भी तरह से एपीके फाइल डाउनलोड न करें। ओटीपी शेयर न करें । सभी अकाउंट पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन जरूर लगाएं। अपने पासवर्ड में जन्मतिथि या मोबाइल नंबर न लगाएं। ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें।