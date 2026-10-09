फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Mound collapses on cousins; villagers rescue them.

Mahoba News: चचेरी बहनों पर ढहा टीला, ग्रामीणों ने बचाया

Fri, 09 Oct 2026 12:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Mound collapses on cousins; villagers rescue them.
फोटो 08 सीकेटीपी 28 मिट्टी में दबी युवती को बाहर निकालते ग्रामीण। संवाद
पहाड़ी (चित्रकूट)। कहेटा माफी में बृहस्पतिवार को बड़ा हादसा टल गया। पूर्व प्रधान रामकिशोर की बेटी वंदना (22) और उनकी चचेरी बहन अंजू (21) छोटे भाई की पत्नी बिट्टी (40) के साथ मिट्टी लेने गई थीं। मिट्टी खोदते हुए अचानक ऊपर का हिस्सा भरभराकर ढह गया, दोनों उसके नीचे दब गईं। ग्रामीणों ने हाथों से मिट्टी हटाकर दोनों को बाहर निकाला। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी निशि कांत राय ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed