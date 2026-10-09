Mahoba News: चचेरी बहनों पर ढहा टीला, ग्रामीणों ने बचाया

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पहाड़ी (चित्रकूट)। कहेटा माफी में बृहस्पतिवार को बड़ा हादसा टल गया। पूर्व प्रधान रामकिशोर की बेटी वंदना (22) और उनकी चचेरी बहन अंजू (21) छोटे भाई की पत्नी बिट्टी (40) के साथ मिट्टी लेने गई थीं। मिट्टी खोदते हुए अचानक ऊपर का हिस्सा भरभराकर ढह गया, दोनों उसके नीचे दब गईं। ग्रामीणों ने हाथों से मिट्टी हटाकर दोनों को बाहर निकाला। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी निशि कांत राय ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।