फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Rise in eye patients due to rain and temperature fluctuations

Mahoba News: बारिश और तापमान में उतार चढ़ाव से बढ़े आंख के मरीज

Sun, 30 Aug 2026 12:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Rise in eye patients due to rain and temperature fluctuations
फोटो 29 एमएएचपी 02 परिचय-ओपीडी में बच्चे का नेत्र परीक्षण करते डॉ. धैर्य कुमार राय। संवाद
= इलाज के लिए प्रतिदिन ओपीडी में पहुंच रहे 40 से अधिक मरीज
विज्ञापन

फोटो 29 एमएएचपी 02 परिचय-ओपीडी में बच्चे का नेत्र परीक्षण करते डॉ. धैर्य कुमार राय। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। बारिश व तापमान में उतार चढ़ाव से नेत्र रोगियों की संख्या बढ़ गई है। इससे जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 40 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टर की ओर से मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
जिला अस्पताल के नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में इन दिनों मरीजों की तादाद बढ़ी है। सामान्य दिनों में जहां करीब 20 से 25 मरीज रोजाना ओपीडी में पहुंचते थे। वहीं, इन दिनों यह संख्या 40 से अधिक पहुंच गई है। इनमें से ज्यादातर मरीजों को आंखों में लालिमा, खुजली, पानी आने और सूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. धैर्य कुमार राय ने बताया कि इन दिनों तापमान में उतार-चढ़ाव, बारिश से बड़ी संख्या में लोगों की आंखों में बैक्टीरियल संक्रमण की समस्या बढ़ जाती है। इससे उनकी आंखों में लालिमा, खुजली, चुभन, पानी आने व सूजन जैसी समस्या आम हो जाती है। इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बाहर निकलते समय आंखों में आरामदायक चश्मा पहनें। इससे आमतौर पर धूप, गंदगी, धूल और प्रदूषण से आंखें सुरक्षित रहती है। इसके अलावा आंखों को अनावश्यक रूप से छूने से बचें। साथ ही कोशिश करें की आंखों को छूने से पहले अपने हाथों को साफ पानी या साबुन के साथ धो लें व आंखों को बार-बार रगड़ने से बचें। अगर आंखों में कुछ भी समस्या दिखाई देती है, तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed