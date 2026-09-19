Mahoba News: डीएम मैम, टोटियां लगीं पर नहीं टपका नल से जल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:23 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:23 PM IST
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चरखारी (महोबा)। डीएम मैम, टोंटियां तो लगी लेकिन आज तक नलों से पानी नहीं आया। पेयजल की समस्या से परेशानी हो रही है। यह कहना था शनिवार को आयोजित समाधान दिवस में पहुंची कस्बा चरखारी के मोहल्ला हटवारा निवासी कलावती, आशा, श्यामरानी, देशरानी, ज्ञान, कुसुमरानी आदि महिलाओं का। बताया कि हर घर योजना के तहत मोहल्ले में पाइपलाइन डाली जा चुकी है और टोंटी भी लगा दी गईं लेकिन आज तक एक बूंद भी पानी नहीं आया।
तहसील चरखारी में डीएम गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समाधान दिवस आयोजित हुआ। इस दौरान 37 शिकायतें आईं जिनमें से महज दो का मौके पर निस्तारण किया गया। अधिवक्ता प्रमोद खरे ने इंडियन बैंक शाखा में उपभोक्ताओं के खाते सीज किए जाने की शिकायत की। भारतीय किसान यूनियन भारत भूमि के संगठन मंत्री रामकिशुन शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल नष्ट होने से सौ फीसदी फसल नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेजने और 15 दिन में मुआवजा दिलाने की मांग की। डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। इस मौके पर एसपी शशांक सिंह, एसडीएम अवनीश तिवारी, डीडीओ पंकज यादव, डीपीआरओ चंद्रकिशोर वर्मा, तहसीलदार डॉ. रामानंद मिश्रा, सीओ दीपक दुबे आदि मौजूद रहे।
दूसरी किस्त न मिलने से आवास अधूरा
कस्बा चरखारी के मोहल्ला कजियानापुरा निवासी शाहीन खातून ने समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देने हुए आवास योजना का लाभ दिए जाने की गुहार लगाई। बताया कि वह विधवा महिला है। मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करती है। उसके पास एक कच्चा कमरा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम किस्त मिली थी। उस राशि से निर्माण कार्य कराया लेकिन आज तक दूसरी किस्त नहीं आई। साथ ही आवास निर्माण की फोटो लेने व सर्वे करने के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं आया। इससे काम रुका है। बारिश से उसके और बच्चों के सामने सिर छिपाने की समस्या हो रही है। उसने दूसरी किस्त दिलाने की मांग की।
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जलभराव से मोहल्लेवासी परेशान
कस्बा चरखारी के हाथीखाना वार्ड की सभासद गीता ने जलभराव और संक्रामक रोग फैलने की शिकायत की। बताया कि मोहल्ले में गंदी नाली व शौच का ओवरफ्लो पानी भरा है। इससे बदबू आ रही है और पानी में कीड़े पनप रहे हैं। ऐसे में वार्ड में संक्रामक रोग फैलने की संभावना है। इसकी शिकायत पालिका के ईओ से कई बार की गई लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। सभासद ने समस्या का समाधान कराने की मांग की।
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तहसील चरखारी में डीएम गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समाधान दिवस आयोजित हुआ। इस दौरान 37 शिकायतें आईं जिनमें से महज दो का मौके पर निस्तारण किया गया। अधिवक्ता प्रमोद खरे ने इंडियन बैंक शाखा में उपभोक्ताओं के खाते सीज किए जाने की शिकायत की। भारतीय किसान यूनियन भारत भूमि के संगठन मंत्री रामकिशुन शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल नष्ट होने से सौ फीसदी फसल नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेजने और 15 दिन में मुआवजा दिलाने की मांग की। डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। इस मौके पर एसपी शशांक सिंह, एसडीएम अवनीश तिवारी, डीडीओ पंकज यादव, डीपीआरओ चंद्रकिशोर वर्मा, तहसीलदार डॉ. रामानंद मिश्रा, सीओ दीपक दुबे आदि मौजूद रहे।
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दूसरी किस्त न मिलने से आवास अधूरा
कस्बा चरखारी के मोहल्ला कजियानापुरा निवासी शाहीन खातून ने समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देने हुए आवास योजना का लाभ दिए जाने की गुहार लगाई। बताया कि वह विधवा महिला है। मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करती है। उसके पास एक कच्चा कमरा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम किस्त मिली थी। उस राशि से निर्माण कार्य कराया लेकिन आज तक दूसरी किस्त नहीं आई। साथ ही आवास निर्माण की फोटो लेने व सर्वे करने के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं आया। इससे काम रुका है। बारिश से उसके और बच्चों के सामने सिर छिपाने की समस्या हो रही है। उसने दूसरी किस्त दिलाने की मांग की।
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जलभराव से मोहल्लेवासी परेशान
कस्बा चरखारी के हाथीखाना वार्ड की सभासद गीता ने जलभराव और संक्रामक रोग फैलने की शिकायत की। बताया कि मोहल्ले में गंदी नाली व शौच का ओवरफ्लो पानी भरा है। इससे बदबू आ रही है और पानी में कीड़े पनप रहे हैं। ऐसे में वार्ड में संक्रामक रोग फैलने की संभावना है। इसकी शिकायत पालिका के ईओ से कई बार की गई लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। सभासद ने समस्या का समाधान कराने की मांग की।