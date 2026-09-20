महोबा: मकान-किराना दुकान में लगी भीषण आग, बाइक-स्कूटी व कृषि उपकरण जले, दो लाख का नुकसान, परिवार ने मांगी मदद

महोबा जिले में थाना खरेला के परथनिया गांव में शनिवार की रात किनारा दुकान व मकान में लगी आग से लाखों का माल जलकर बर्बाद हो गया। ग्रामीणों के एकजुट प्रयास से दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना में बाइक, स्कूटी, कृषि उपकरण, गृहस्थी समेत कीमती सामान जलकर बर्बाद हो गया। पीड़ित ने पुलिस और राजस्व विभाग को सूचना देकर आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है।

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परथनिया निवासी परशुराम अहिरवार मकान में ही किराना दुकान किए है। रात आठ बजे वह दुकान बंद कर अंदर चला गया। तभी अचानक दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। तब परिजनों ने बाहर निकाल जान बचाई। शोर-शराबा सुनकर पड़ोसी एकत्र हो गए। आसपास स्थित जलस्रोतों से पानी लाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया।