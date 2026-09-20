फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Mahoba Massive fire breaks out at house and grocery store loss estimated at 2 lakh

महोबा: मकान-किराना दुकान में लगी भीषण आग, बाइक-स्कूटी व कृषि उपकरण जले, दो लाख का नुकसान, परिवार ने मांगी मदद

Sun, 20 Sep 2026 02:38 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 20 Sep 2026 02:38 PM IST
सार

Mahoba News: खरेला थाना अंतर्गत परथनिया गांव में शनिवार रात किराना दुकान व मकान में भीषण आग लग गई। हादसे में दुकान का सामान, बाइक, स्कूटी, कृषि उपकरण और पूरा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया, जिससे पीड़ित परिवार को दो लाख से अधिक का नुकसान हुआ है।

विज्ञापन
Mahoba Massive fire breaks out at house and grocery store loss estimated at 2 lakh
मकान व किराना दुकान में भड़की भीषण आग - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महोबा जिले में थाना खरेला के परथनिया गांव में शनिवार की रात किनारा दुकान व मकान में लगी आग से लाखों का माल जलकर बर्बाद हो गया। ग्रामीणों के एकजुट प्रयास से दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना में बाइक, स्कूटी, कृषि उपकरण, गृहस्थी समेत कीमती सामान जलकर बर्बाद हो गया। पीड़ित ने पुलिस और राजस्व विभाग को सूचना देकर आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है।

विज्ञापन

परथनिया निवासी परशुराम अहिरवार मकान में ही किराना दुकान किए है। रात आठ बजे वह दुकान बंद कर अंदर चला गया। तभी अचानक दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। तब परिजनों ने बाहर निकाल जान बचाई। शोर-शराबा सुनकर पड़ोसी एकत्र हो गए। आसपास स्थित जलस्रोतों से पानी लाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया।

विज्ञापन

घटना की सूचना राजस्व विभाग को दी
इस दौरान वहां से निकल रहे भाजपा नेता जितेंद्र मिश्रा ने अपने सहयोगियों व सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी आग बुझाने की जद्दोजहद की। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझ सकी, लेकिन तब तक किराना सामान, मकान में रखी स्कूटी, बाइक, कृषि उपकरण, कपड़े और गृहस्थी का सामान जलकर बर्बाद हो गया। पीड़ित ने बताया कि घटना में दो लाख से अधिक की क्षति हुई है। अग्निकांड में सबकुछ जलकर बर्बाद होने से पीड़ित परिवार परेशान है। घटना की सूचना राजस्व विभाग को दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed