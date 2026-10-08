Mahoba News: कृष्ण-रुक्मिणी विवाह की कथा सुन श्रोता भावविभोर

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चरखारी (महोबा)। कस्बा चरखारी के राजगुरु निवास में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन आचार्य अतुल कृष्ण भारद्वाज ने कृष्ण-रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया। कहा कि ब्रज प्रेम की भूमि है जो सभी का कल्याण करती है। जब मनुष्य भगवान के विरह में आंसू बहाता है तभी ईश्वर प्रेम की प्राप्ति होती है। कृष्ण-सुदामा मित्रता की प्रेम कहानी श्रेष्ठ प्रेम को दर्शाता है। इसके साथ ही कृष्ण व रुक्मिणी विवाह की झांकी प्रस्तुत की गई। आचार्य ने कहा कि रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी हैं और श्रीकृष्ण साक्षात नारायण। कथा सुनने के लिए महिलाओं की भारी संख्या में भीड़ जुटी। कथा के बीच-बीच में गाए जा रहे भजनों को सुनकर महिलाएं अपनी जगह पर खड़े होकर झूमने पर मजबूर हो गईं।

